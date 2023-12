Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Just Eat Takeaway liegt bei 62,04, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 55,68 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 14,2 EUR für die Just Eat Takeaway-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,054 EUR, was einer Abweichung von -1,03 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 13,48 EUR wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von +4,26 Prozent. Die Just Eat Takeaway-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Just Eat Takeaway daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, und dies hat Auswirkungen auf die Aktienbewertung. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Just Eat Takeaway eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Just Eat Takeaway veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen besonders mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Stimmungsbilds insgesamt eine Bewertung von "Gut".