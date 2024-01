Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die aktuelle technische Analyse der Just Eat Takeaway-Aktie zeigt, dass der Kurs von 13,782 EUR um -2,53 Prozent vom GD200 (14,14 EUR) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 13,6 EUR, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Just Eat Takeaway eingestellt waren. Es gab vier Tage lang hauptsächlich positive Themen, jedoch keine negativen Diskussionen. An zwei Tagen war die Stimmung neutral und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Just Eat Takeaway eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der langfristige Stimmungsbild rund um die Just Eat Takeaway-Aktie wurde ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf ein insgesamt neutrales Stimmungsbild hin. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Just Eat Takeaway-RSI bei 79,61 liegt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 54,88, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem "Schlecht"-Rating führt.