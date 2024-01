Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, mit überwiegend positiven Themen an vier Tagen und negativer Kommunikation an drei Tagen. In Bezug auf das Unternehmen Just Eat Takeaway war die Diskussion jedoch überwiegend negativ. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral", was sich auch in der "neutralen" Einschätzung des Anleger-Sentiments widerspiegelt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Just Eat Takeaway liegt derzeit bei 13,96 EUR. Der Aktienkurs selbst schloss den Handel bei 13,312 EUR ab, was einem Abstand von -4,64 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 14,18 EUR, was einem Abstand von -6,12 Prozent und einem "schlechten" Signal entspricht. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "neutrale" Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Just Eat Takeaway wurde anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung analysiert. Dabei wurde eine starke Aktivität festgestellt, was zu einer "guten" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem "neutralen" Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "gut".

Um zu beurteilen, ob die Just Eat Takeaway-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 58,95 Punkten, was auf ein "neutrales" Rating hinweist. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, zeigt ebenfalls eine "neutrale" Einstufung mit einem Wert von 60,08. Insgesamt erhält Just Eat Takeaway somit eine "neutrale" Bewertung in Bezug auf den RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Stimmung in den sozialen Netzwerken neutral ist, die technische Analyse zu einem neutralen Gesamtbefund führt und der Relative Strength Index ebenfalls auf Neutral steht.