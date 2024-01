Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf Just Eat Takeaway im letzten Monat neutral war. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen gab es jedoch überwiegend positive Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien, was zu einer positiven Anleger-Stimmung und einer insgesamt guten Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt gemischte Signale: Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 79,61, was auf überkauften Zustand hindeutet, während der RSI25 bei 54,88 neutral ist. Die Gesamtbewertung auf Basis des RSI ist daher negativ.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts deutet ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin, sowohl auf der Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage.

In Summe ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine neutrale Bewertung für die Just Eat Takeaway-Aktie.