Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die technische Analyse der Just Eat Takeaway-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 14,42 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 15,026 EUR liegt, was einer Abweichung von +4,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 13 EUR, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt ebenfalls Aufschluss über die aktuelle Situation der Aktie. Der kurzfristige 7-Tage-RSI liegt bei 8,11 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 31,74 und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält Just Eat Takeaway daher ein "Gut"-Rating in Bezug auf den RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Stimmung rund um Just Eat Takeaway hin. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen angesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch das Sentiment und der Buzz zeigen eine positive Wahrnehmung des Unternehmens, was zu einer angemessenen Bewertung führt.

Allerdings zeigen die letzten Wochen auch eine Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen. Dies führt dazu, dass Just Eat Takeaway in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung erhält. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wird hingegen eine neutrale Bewertung vergeben. Zusammengefasst ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für dieses Kriterium.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass Just Eat Takeaway gemischte Bewertungen erhält, sowohl positiv als auch negativ. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den kommenden Wochen weiterentwickeln wird.