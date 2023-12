Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse von Just Eat Takeaway-Aktien ergibt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 14,14 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 13,782 EUR liegt (Unterschied -2,53 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 13,6 EUR, was einer Abweichung von +1,34 Prozent entspricht. In beiden Fällen wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 79,61, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 54,88 und wird daher als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat festgestellt wurde und die Diskussionsintensität unverändert blieb.

Interessanterweise wurden Just Eat Takeaway in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, während die Anleger-Stimmung positiver erscheint.