Just Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Just liegt derzeit bei 5, was bedeutet, dass die Börse 5,66 Euro für jeden Euro Gewinn von Just zahlt. Dieser Wert liegt 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 und zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Basierend auf dem KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Just-Aktie sind 6 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 129 GBP, was auf einen möglichen Anstieg der Aktie um 52,3 Prozent vom letzten Schlusskurs (84,7 GBP) hindeutet. Die Empfehlung basierend auf diesen Bewertungen ist somit "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt derzeit bei 2, was einer negativen Differenz von -2,3 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Just eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Just daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.