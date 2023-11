Just Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Just-RSI liegt bei 83,33, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 34,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Analysten bewerten die Just-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 6 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 129 GBP deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 57,89 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Just-Aktie mit 81,7 GBP um +0,6 Prozent vom GD200 (81,21 GBP) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 75,71 GBP, was einem Kursabstand von +7,91 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Just als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat die Just-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,92 Prozent erzielt, was 26,83 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Versicherung" beträgt 7,8 Prozent, wobei Just aktuell 14,12 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.