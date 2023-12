Just Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Just liegt der RSI7 aktuell bei 59,3 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,47, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hinausläuft. Insgesamt erhält Just daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass von insgesamt 7 Analystenbewertungen 6 "Gut" und 1 "Neutral" waren. Das ergibt ein "Gut"-Rating für die Just-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 129 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 51,05 Prozent entspricht. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 2,59 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,33 % einen geringeren Ertrag bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens negativ aus.

Das Sentiment und der Buzz rund um Just zeigen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Insgesamt erhält Just für diese Analysestufe daher ein "Neutral"-Rating.