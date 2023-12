Just Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Aktie der Just wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von insgesamt 7 Bewertungen waren 6 positiv, 1 neutral und keine negativ. Somit ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Just. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 129 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 51,76 Prozent darstellt, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 85 GBP. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der überwiegend privaten Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen ergab eine neutrale Anleger-Stimmung, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Just in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung zustande kommt.

In Bezug auf die Dividende hat Just derzeit eine Rendite von 2,59%, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,97%. Die Differenz von 2,38 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Analysten, die Anleger-Stimmung und die Dividendenrendite eine gemischte Einschätzung für die Aktie der Just, die insgesamt als "Neutral" einzustufen ist.