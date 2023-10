Jusos beenden Zusammenarbeit mit Fatah-Jugend

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Jusos und die Jugendorganisation der palästinensischen Fatah gehen künftig getrennte Wege. "Die Verurteilung von Gewalt und Terror war und wird immer die Grundlage unserer politischen Arbeit sein, die wir von allen unseren Partnern einfordern", heißt es in einer Mail des Bundesvorstands der SPD-Jugend an die bisherige "Schwesterorganisation", über die die "Welt" (Mittwochausgabe) berichtet. An die palästinensischen "Genossen" gerichtet, heißt es: "Wir sind nicht in der Lage, Eure Position zu vermitteln, wenn Terror als legitime Form des Widerstands dargestellt wird."

Ein Sprecher des Juso-Bundesverbands bestätigte dies. "Der Terror der Hamas gehört gestoppt." Diese Haltung erwarten man auch von Partnern, so der Juso-Sprecher. "Zu lange gab es keine Reaktion der Fatah-Jugend auf unsere Forderung, sich von den Gräueltaten der Hamas eindeutig zu distanzieren." Die Fatah-Jugend reagierte mit einem Offenen Brief an die Jusos, in der der SPD-Jugend "antipalästinensischer Hass" und eine ähnliche Position wie die von "rechtsextremen Faschisten" vorgeworfen wurde. Der Sprecher des Juso-Bundesverbands sagte weiter, die Antwort der Fatah-Jugend zeige, dass die Entscheidung, die Zusammenarbeit nicht fortzuführen, richtig gewesen sei. "Die Fatah-Jugend setzt das legitime Recht auf Selbstverteidigung Israels mit `einer Interessenvertretung für israelische Kriegsverbrechen` gleich."

Foto: über dts Nachrichtenagentur