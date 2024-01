Jushi Holdings Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Jushi-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,56 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,62 USD liegt, was einer Abweichung von +10,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 0,6 USD, was einer Abweichung von +3,33 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse von 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten zeigt, dass 0 Einstufungen "Gut" waren, 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Jushi vor, sodass das Unternehmen insgesamt von den Analysten ein "Gut"-Rating erhält.

Die Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Jushi eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Jushi daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Jushi in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.