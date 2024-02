Jushi Holdings Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Jushi derzeit um +6,31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +17,12 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab jedoch auch negative Themen in den Diskussionen, weshalb die Gesamteinschätzung als "Neutral" erfolgt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Jushi in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aufmerksamkeit für Jushi als steigend bewertet und erhält somit ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung der Analysten für Jushi ergibt sich insgesamt als "Neutral", da es 0 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen gibt. Interessant ist das Kursziel der Analysten für Jushi, das im Durchschnitt bei 0 USD liegt. Dies würde bedeuten, dass der Aktienkurs um -100 Prozent fallen würde, da der Kurs zuletzt bei 0.691 USD notierte. Daher wird die Aktie aufgrund der Analysten-Untersuchung insgesamt als "Gut" eingestuft.