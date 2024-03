Jushi Holdings Aktie: Geht es jetzt los?

Die Jushi-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Neutral" bewertet, basierend auf dem aktuellen Kurs von 0,635 USD, der sich um +4,1 Prozent vom GD200 (0,61 USD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,7 USD, was bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -9,29 Prozent beträgt. Zusammenfassend ergibt sich also die Bewertung "Neutral" für den Aktienkurs, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Jushi herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 61,68 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung (Wert: 67,96). Insgesamt erhält das Jushi-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Jushi als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 0 USD, was einer Erwartung in Höhe von -100 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich gemischt. Während in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen zu verzeichnen waren, wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.