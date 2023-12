Juroku Financial Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Juroku wurde der 7-Tage-RSI auf 52 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 57,46 Punkte festgelegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Juroku-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Juroku-Aktie beträgt derzeit 3425 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3695 JPY liegt, was zu einer positiven Abweichung von 7,88 Prozent führt. Auf dieser Basis erhält Juroku eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3831 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Juroku somit ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Juroku in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung für Juroku führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung für Juroku.