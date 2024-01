Jura Energy Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jura Energy beträgt derzeit 8,44 und liegt 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 67 im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jura Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage einen Wert von 0,07 CAD. Dies liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,04 CAD (Unterschied von -42,86 Prozent), was zu einer negativen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen beträgt dieser 0,04 CAD, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses entspricht (0 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Jura Energy-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine neutrale Einstufung.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch-Branche hat Jura Energy in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -16,67 Prozent gezeigt, während die Branche im Durchschnitt um 1,4 Prozent gestiegen ist. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Jura Energy mit -18,07 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.