Jupiter Wellness Inc Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Safety Shot gesprochen. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Safety Shot derzeit bei 1,41 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 2,59 USD notiert und damit einen Abstand von +83,69 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3,34 USD, was einer aktuellen Differenz von -22,46 Prozent und somit einem "Schlecht"-Signal für die Safety Shot-Aktie entspricht. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Safety Shot. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer steht im grünen Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Safety Shot wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Safety Shot-Aktie steht bei 74 und zeigt somit an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 66,93, was dazu führt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Safety Shot.