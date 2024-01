Jupiter Mines Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Für die Jupiter Mines-Aktie ergibt sich aktuell ein RSI-Wert von 33,33, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich ein Wert von 50, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Jupiter Mines in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem "Schlecht"-Rating von der Redaktion führt. Die Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen nimmt ab, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jupiter Mines-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,2 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,175 AUD weicht um -12,5 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen Schlusskurs von 0,18 AUD, was nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.