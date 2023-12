Jupiter Management Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Jupiter Management-Aktie erhält laut langfristiger Analysteneinschätzung die Bewertung "Neutral". Von insgesamt drei Bewertungen waren keine positiv und keine negativ. Es gab auch keine Updates von Analysten im letzten Monat. Das Kursziel der Aktie liegt bei 108 GBP, was einer potenziellen Performance von 15,76 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 93,3 GBP liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Jupiter Management-Aktie einen RSI7-Wert von 13,21, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie einen RSI25-Wert von 39,75, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie 4, was zu einer negativen Differenz von -1,53 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kapitalmärkte" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Jupiter Management eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.