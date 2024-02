Jupiter Management Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Diskussionen über Jupiter Management in den sozialen Medien zeigen deutliche Signale in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Jupiter Management ist in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) stuft die Aktie von Jupiter Management als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jupiter Management-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 42,47 und ein Wert für den RSI25 von 38,48. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Index.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Jupiter Management-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einem "Neutral"-Rating führen. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenbewertungen liegt bei 101,25 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 20,9 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Jupiter Management derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 95,37 GBP, während der Kurs der Aktie (83,75 GBP) um -12,18 Prozent darunter liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 82,56 GBP, was einer Abweichung von +1,44 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

