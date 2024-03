Jupiter Management Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Aktienperformance von Jupiter Management in den letzten 12 Monaten betrug -39,91 Prozent, was einer Unterperformance von -34,95 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -4,96 Prozent. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,89 Prozent erzielte, lag die Performance von Jupiter Management mit 37,02 Prozent darunter. Daher erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung für Jupiter Management abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Neutral", basierend auf 0 Kaufempfehlungen, 3 neutralen Empfehlungen und 0 negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Jupiter Management liegt bei 90,33 GBP, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 2,83 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz für Jupiter Management. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jupiter Management bei 91,42 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 87,85 GBP liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Distanz von -3,91 Prozent zum GD200. Im Gegensatz dazu weist der GD50 für die letzten 50 Tage einen Stand von 82,51 GBP auf, was einer positiven Differenz von +6,47 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Jupiter Management Aktie mit einem "Gut" bewertet.