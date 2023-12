Jupiter Management Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Jupiter Management als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jupiter Management-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 38,52, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,45, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auf langfristiger Basis wird die Jupiter Management-Aktie von Analysten als "Neutral"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten ergaben sich 0 positive, 3 neutrale und 0 negative Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Jupiter Management vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 108 GBP, was einer Erwartung von 24 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Bezüglich des Sentiments und Buzz wird die Aktie von Jupiter Management als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren hat. Daher wird Jupiter Management insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis wird Jupiter Management mit einem Wert von 7,61 als deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Kapitalmärkte" und daher als unterbewertet eingestuft. Das Branchen-KGV liegt bei 19,82, was einem Abstand von 62 Prozent entspricht. Somit wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.