Jupiter Management Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Finanzfirma Jupiter Management hat kürzlich eine Dividende von 4,5 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,02 % als niedriger einzustufen ist. Dies führt zu einer negativen Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation gab es in den letzten Wochen kaum Veränderungen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität für Jupiter Management gemessen, wodurch auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Von den insgesamt 3 Analystenbewertungen der Jupiter Management-Aktie in den letzten zwölf Monaten waren keine als "Gut" eingestuft, alle 3 waren "Neutral". Auch die aktuellen Kursziele deuten darauf hin, dass die Aktie um 15,63 Prozent steigen könnte, was zu einer positiven "Gut"-Empfehlung von den Analysten führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jupiter Management liegt bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,05 als unterbewertet einzustufen ist. Somit erhält die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungen, dass Jupiter Management von den Analysten eine positive Einschätzung erhält, während die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt als niedrig bewertet wird.