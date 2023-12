Jupiter Energy löst Jubelsturm aus!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Jupiter Energy-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine eher positive Anleger-Stimmung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jupiter Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,022 AUD weicht somit um +10 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,02 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+10 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jupiter Energy-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet ergibt, dass die Diskussionsintensität rund um Jupiter Energy in Bezug auf die langfristige Aktivität als mittel eingestuft wird, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung unterlag in diesem Zeitraum kaum Änderungen, weshalb das Gesamtbild ebenfalls neutral ausfällt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Jupiter Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 20,92 Prozentpunkte (0 % gegenüber 20,92 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.