Jupiter Energy Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Jupiter Energy wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 0,02 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,016 AUD) um -20 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,02 AUD zeigt eine Abweichung von -20 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jupiter Energy mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 22,57 Prozent in der Öl- und Gasbranche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als Investmentmöglichkeit.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Jupiter Energy-Aktie einen Wert von 100 für den RSI7, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 63,16, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Jupiter Energy derzeit sowohl aus technischer als auch aus sozialer und finanzieller Sicht als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft wird.