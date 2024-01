Jupiter Energy Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Jupiter Energy in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Jupiter Energy unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Jupiter Energy weist mit einem Wert von 0,1 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt für "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 29,21, was einen Abstand von 100 Prozent zum KGV von Jupiter Energy bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Jupiter Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,53 % für "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser Differenz von 22,53 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jupiter Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,018 AUD liegt deutlich darunter, was einem Unterschied von -10 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,02 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-10 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Jupiter Energy-Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.