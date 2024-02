Jupiter Energy Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Aktie von Jupiter Energy bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was 21,92 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch liegt. Aufgrund dieser niedrigeren Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jupiter Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 0,02 AUD. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,024 AUD, was einem Unterschied von +20 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,02 AUD, was ebenfalls einem Unterschied von +20 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 0 auf. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Jupiter Energy nur 0,1 Euro zahlt, was 100 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 50. Aus diesem Grund wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Jupiter Energy diskutiert, wobei an fünf Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Jupiter Energy somit mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.