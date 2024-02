Juno Minerals Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Juno Minerals wurden zuletzt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Juno Minerals, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der die Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI von Juno Minerals beträgt aktuell 91,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,27, was darauf hindeutet, dass Juno Minerals weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Juno Minerals bei 0,08 AUD liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der Abstand zum GD200 beträgt 0 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,1 AUD, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Juno Minerals wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.