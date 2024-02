Juno Minerals Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Juno Minerals liegt bei 62,5, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 72,31, was für 25 Tage eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde Juno Minerals von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Juno Minerals festgestellt werden. Es gab keine Auffälligkeiten hinsichtlich besonders positiver oder negativer Themen. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Juno Minerals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,08 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,081 AUD weicht somit um +1,25 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (0,1 AUD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-19 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Juno Minerals-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.