Junior-Goldminenbetreiber Tower Resources stößt erneut auf eine bedeutende Mineralisierung: Wurde ein neuer Star geboren?

Am Mittwoch gab Tower Resources, Ltd (TWRFF) (TWR) meldete am Mittwoch, dass es die endgültigen Ergebnisse seines sechs Bohrlöcher umfassenden Erkundungsprogramms erhalten hat, das im April auf dem unternehmenseigenen Grundstück Rabbit North in der Nähe von Kamloops, British Columbia, durchgeführt wurde. Die Ergebnisse der ersten beiden Löcher des Programms (028 und 029) wurden am 22. Juni bekannt gegeben und lieferten… Hier weiterlesen