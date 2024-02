Juniata Valley Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Juniata Valley-Aktie ein Durchschnitt von 13,39 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,35 USD, was einem Unterschied von -7,77 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (12,56 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was einer Differenz von -1,67 Prozent entspricht. Daher erhält die Juniata Valley-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie also für die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 6,77 Prozent und liegt damit 132,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 138,85). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Juniata Valley-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird hierbei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -5,67 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") eine Unterperformance von 8,91 Prozent unter dem Durchschnitt (3,24 Prozent) bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -2,02 Prozent, wobei Juniata Valley aktuell 3,65 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Bei der Einschätzung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbrachte, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Juniata Valley als "Neutral"-Wert bewertet.