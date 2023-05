Jungheinrich: Potenzial von +24,85% laut Analysten

Die Aktie des Hamburger Flurförderzeugherstellers Jungheinrich ist nach Meinung der Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 37,23 EUR – ein Kurspotenzial von beachtlichen +24,85%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

• Am 26.05.2023 legte die Aktie um 0,00% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 37,23 EUR

• Fünf Analysten bewerten das Papier als starken Kauf

In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Jungheinrich-Aktie insgesamt -5,21%, was auf eine momentan pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Dennoch betrachten fünf Bankanalysten das Wertpapier als stark empfehlenswert und weitere neun Experten raten zum Kauf. Vier Analysten beurteilen das Papier als Halten und nur einer schlägt einen Verkauf vor.

Mit einem Anteil von +73,68% optimistischen Stimmen...