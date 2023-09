Jungheinrich: Potenzial für steigenden Aktienkurs - Kursziel bei 39,27 EUR

Die Jungheinrich-Aktie scheint derzeit unterbewertet zu sein, denn das aktuelle mittelfristige Kursziel liegt bei 39,27 EUR. Dies bedeutet eine potenzielle Steigerung um +26,68% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 01.09.2023 stieg die Jungheinrich-Aktie um +1,11%

• Das Guru-Rating von Jungheinrich bleibt unverändert mit einem Wert von 4,00

• Laut Analysten ist die Stimmung am Markt optimistisch

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie einen Anstieg von +5,01% verzeichnet und am gestrigen Tag nochmals um weitere +1,11%. Die Bankanalysten sind sich einig: Wenn sie Recht behalten sollten Investoren ein erwartetes Potential in Höhe von +26,68%.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Jungheinrich-Aktie und neun weitere Experten bezeichnen sie als kaufenswert. Vier Experteneinschätzungen zeigen Neutralität an und nur...