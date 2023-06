Jungheinrich: Potenzial für Kurssteigerungen – Aktie unterbewertet

Die Aktienanalysten sehen bei Jungheinrich ein großes Potenzial für Kurssteigerungen. Derzeit liegt das Kursziel des Unternehmens bei 37,23 EUR und damit um +21,27% über dem derzeitigen Wert.

• Am 09.06.2023 verzeichnete Jungheinrich eine Steigerung von +0,26%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 37,23 EUR

• Das Guru-Rating wurde von 3,95 auf 3,95 angepasst

Am gestrigen Handelstag konnte sich die Jungheinrich-Aktie am Finanzmarkt um +0,26% verbessern und erreichte damit in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von insgesamt +1,79%. Dies zeigt eine positive Entwicklung im Markt.

Die Meinung der Analysten ist eindeutig: Im Durchschnitt prognostizieren sie einen mittelfristigen Wertanstieg auf das genannte Zielkursniveau. Demzufolge hätte die Aktie ein Potential zur Steigerung um +21,27%, was Investoren interessante...