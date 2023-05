Jungheinrich: Kursziel von 36,72 € - Analysten sehen großes Potenzial

Die Aktie von Jungheinrich wird derzeit von den Bankanalysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 36,72 € und bietet somit ein Potential für Investoren von +18,30%.

• Am 10.05.2023 stieg die Jungheinrich-Aktie um +0,84%

• Guru-Rating beträgt nunmehr 4,00 nach zuvor 3,95

• Von insgesamt fünfzehn analysierenden Experten empfehlen vierzehn die Aktie zum Kauf oder Halten

Insgesamt sind fünfzehn Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie von Jungheinrich weiterhin eine starke Kaufempfehlung darstellt.

Zudem wurde das Guru-Rating auf 4 erhöht.

Auch wenn sich in den vergangenen Handelstagen ein negativer Trend abgezeichnet hat (-7,34%), so sehen doch überwiegend optimistische Anlageexperten großes Potenzial in dem Unternehmen.