Jungheinrich: Kursziel bei 36,72 € - Bankanalysten sehen Potenzial von +8,64%

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Jungheinrich ein Plus von +0,90% verbuchen und schließt damit eine pessimistische Woche ab. Die Mehrheit der Analysten sieht in dem Unternehmen jedoch ein starkes Kaufsignal.

Das mittelfristige Kursziel für Jungheinrich beträgt laut Bankanalysten durchschnittlich 36,72 € – was einem Potenzial von +8,64% entspricht. Das Guru-Rating wurde auf 3,95 angehoben.

Während fünf Analysten die Aktie als “starker Kauf” bezeichnen und neun weitere ein “Kauf”-Rating vergeben haben, bewerten vier Experten sie mit “halten”. Nur einer rät zum Verkauf der Aktien.

Zusammenfassend gibt es also eine überwiegend positive Einschätzung bezüglich der Zukunftsprognose für das Unternehmen Jungheinrich.