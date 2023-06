Jungheinrich: Kurspotenzial von +20,72%

Die Aktie von Jungheinrich ist in den Augen der Analysten unterbewertet. Das aktuelle Kursziel liegt bei 37,23 EUR und birgt ein Potenzial von +20,72%. Gestern konnte das Unternehmen am Finanzmarkt einen Anstieg um +2,12% verzeichnen und summierte damit die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf eine Woche mit einem Plus von +1,11%. Dabei herrscht laut Stimmungsbarometer eine optimistische Marktlage.

Derzeit sind 73,68% der analysierenden Experten positiv gestimmt. Von insgesamt 19 Analysten empfehlen fünf einen starken Kauf und neun bewerten die Aktie als Kauf. Vier Bewertungen fallen dabei neutral aus. Nur einer sieht nach wie vor Verkaufspotenzial.

Das Guru-Rating für Jungheinrich hat sich gegenüber dem “Guru-Rating ALT” nicht verändert und beträgt nun 3,95 Punkte.