Jungheinrich: Kurspotenzial bei 37,23 EUR

Die Aktie von Jungheinrich hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag einen Anstieg um +0,89% verzeichnet. Die Bankanalysten sehen allerdings ein noch größeres Potenzial für die Aktie und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 37,23 EUR – was einem Plus von +17,37% entspricht.

• Am 18.05.2023 stieg der Kurs um +0,89%

• Das Kursziel liegt bei 37,23 EUR

• Der Anteil der Optimisten beträgt +73,68%

Aktuell empfehlen fünf Analysten die Aktie als starken Kauf und neun weitere teilen diese optimistische Einschätzung mit einem Kauf-Rating. Vier Experten bewerten das Papier als “halten” und nur einer sieht es als Verkauf an. Insgesamt sind also drei Viertel der Analysten positiv gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,95.