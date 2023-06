Jungheinrich: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +21,19% - Kursziel bei 37,23 EUR

Die Aktie von Jungheinrich hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +1.86% zugelegt und am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +0,33% hingelegt. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 37,23 EUR hat. Das bedeutet ein erwartetes Kurspotenzial in Höhe von +21,19%. Von insgesamt 19 Analysten empfehlen 5 die Aktie als “starken Kauf”, 9 als “Kauf” und 4 halten sie für neutral. Lediglich einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating für Jungheinrich liegt nun bei einem Score von 3.95 nach ebenfalls 3,95.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Markt zeigt Optimismus hinsichtlich der Entwicklung des Unternehmens sowie des Aktienkurses mit einem positiven Trend-Indikator...