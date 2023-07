Jungheinrich: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +10,02% - Zielkurs bei 37,23 EUR

Die Aktie von Jungheinrich hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein starkes Plus von +5,88% erzielt. Am gestrigen Tag konnte die Kursentwicklung um weitere +0,77% zulegen. Eine positive Entwicklung für Investoren.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt derzeit bei 37,23 EUR. Dies ergibt sich aus dem Durchschnittswert mehrerer Einschätzungen seitens der Bankanalysten. Sollte sich das Kursziel bewahrheiten, hätten Anleger ein Potenzial von +10,02%, um Gewinne zu erwirtschaften.

Aktuell sind insgesamt 19 Analysten mit einer Einschätzung zur Aktie von Jungheinrich aktiv. Davon empfehlen 14 Experten (inklusive fünf starker Empfehlungen) den Kauf der Aktien und neun Analysten sehen diese als “Kauf”. Vier Experteneinschätzungen lauten auf “halten” und nur noch eine Meinung fällt unter das Rating “Verkauf”.

Entsprechend...