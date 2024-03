Jungheinrich-Anleger wird’s freuen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Jungheinrich in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch negative Verschiebung in den Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Jungheinrich in etwa der üblichen Menge diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Jungheinrich aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 10,92 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25 von 31 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, weshalb die Einstufung auf dieser Basis "Neutral" ist. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Gut".

Die Analyse des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Jungheinrich derzeit ein "Gut" ist, da der Kurs der Aktie mit 34,96 EUR um +14,59 Prozent über dem GD200 von 30,51 EUR liegt. Auch der GD50 von 31,02 EUR deutet mit einer Abweichung von +12,7 Prozent darauf hin, dass die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert ist. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Jungheinrich mit einer Rendite von -6,75 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 12,98 Prozent aufweist, liegt Jungheinrich mit 19,73 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.