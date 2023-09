Jungheinrich: Analysten sehen großes Kurspotenzial – Aktie unterbewertet

Die Jungheinrich-Aktie ist nach Ansicht von Experten derzeit nicht korrekt bewertet. Das Kursziel von 39,27 EUR, das im Durchschnitt der Bankanalysten liegt, offenbart ein Potenzial von +37,60% gegenüber dem aktuellen Kurs. Die vergangene Handelswoche verlief für den Konzern allerdings negativ: Ein Plus von lediglich 0,14% am gestrigen Handelstag bedeutete einen Gesamtverlust in Höhe von -1,72%.

• Am 28.09.2023 legte die Aktie um 0,14% zu

• Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 39,27 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Trotz dieser Entwicklung sind die meisten Analysten optimistisch gestimmt und empfehlen den Kauf der Jungheinrich-Aktie. Insgesamt teilen sechs Experten diese Meinung sogar als starkem Kaufempfehlung aus.

Lediglich einer rät dazu die Aktien zu verkaufen während vier weitere eine neutrale...