Jungheinrich: Analysten sehen Potenzial von +17,84%

Die Aktie des Intralogistikspezialisten Jungheinrich gilt nach Ansicht der Experten als unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 36,72 € und bietet Investoren ein Potenzial von +17,84%.

• Gestern legte die Jungheinrich-Aktie um +1,23% zu

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” steht nun bei 3,95

In den vergangenen fünf Handelstagen verlor das Papier -6,99%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Doch die Analysten sind optimistisch gestimmt: Fünf Experten raten zum Kauf der Aktie und neun setzen sie auf “Kauf”. Vier weitere bewerten sie mit “halten”, während nur einer einen Verkauf empfiehlt.

Das Guru-Rating bestätigt diese Einschätzung und steht nun unverändert bei 3,95.