Jungheinrich: Analysten sehen Potenzial für Kursanstieg von 9,18%

Am Finanzmarkt hat Jungheinrich gestern einen Anstieg von 1,97% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Wachstum von insgesamt 2,10%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Die Meinungen der Bankanalysten sind im Hinblick auf das Mittelfrist-Kursziel uneins – während einige davon ausgehen, dass die Aktie bereits jetzt nicht richtig bewertet sei und Investoren ein Potential in Höhe von +9,18% bietet, teilen andere diese Einschätzung nicht.

Aktuell liegt das Kursziel bei 37,23 EUR. Von insgesamt 19 Analysten empfehlen immerhin 14 (davon fünf als starker Kauf), die Aktie zu kaufen oder zu halten.

Das Guru-Rating wurde vor kurzem auf eine Bewertung von nunmehr “3.95” angepasst.

Zusammengefasst:

– Jungheinrich-Aktie legt um +1.97% zu

– Das mittelfristige Kursziel liegt bei 37,23 EUR

–...