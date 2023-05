Jungheinrich: Analysten sehen Kursziel von 37,23 EUR

Die Aktie von Jungheinrich hat in den vergangenen fünf Handelstagen -6,39% verloren und gestern einen weiteren Rückgang um -1,85% hinnehmen müssen. Die Stimmung am Markt ist daher eher pessimistisch. Doch Analysten sind der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist und ihr wahres Kursziel bei 37,23 EUR liegt – ein Potenzial von +21,03%. Dieses Kursziel wird im Durchschnitt von Bankanalysten vertreten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Kursentwicklung. So empfehlen aktuell noch immer 94,74% der Analysten den Kauf der Jungheinrich-Aktien mit einem Guru-Rating von nunmehr 4,00 (vorher: 3,95).