Jungheinrich: Analysten sehen Kurspotenzial von +40,03%

Jungheinrich konnte gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt verzeichnen und stieg um +0,07%. In den letzten fünf Handelstagen hat das Unternehmen jedoch -3,22% an Wert verloren. Die Stimmung am Markt ist aktuell eher pessimistisch.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie von Jungheinrich unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 38,76 EUR und bietet damit ein Potenzial von +40,03%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Aktuell empfehlen 6 Analysten die Jungheinrich-Aktie als starken Kauf. Weitere 9 Experten setzen das Rating auf “Kauf”, während sich 5 weitere für “halten” entscheiden. Nur ein einziger Analyst rät zum Verkauf. Somit bleiben insgesamt noch immer +71,43% aller Analysten optimistisch bezüglich der...