Jungheinrich: Analysten sehen Kurspotenzial von 39,22%

Die Aktie des Intralogistik-Spezialisten Jungheinrich entwickelte sich gestern an der Börse mit einem Minus von -0,43%. Auf Sicht der vergangenen fünf Handelstage ergibt sich jedoch ein Plus von +0,65%. Die Stimmung am Markt ist neutral.

Das mittelfristige Kursziel für die Jungheinrich-Aktie liegt gegenwärtig bei 38,76 EUR. Dieses entspricht einer Erhöhung des gegenwärtigen Wertes um +39,22%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Einschätzung nach dem jüngsten neutralen Trend.

Im Einzelnen empfehlen sechs Bankanalysten den Kauf der Aktie und neun Experten bewerten sie als “stark kaufen”. Fünf Analysten befürworten eine neutrale Haltung (“halten”) und ein Experte rät zum Verkauf. Insgesamt sind somit immer noch 71,43% aller befragten Fachleute optimistisch gestimmt.

Das bewährte Guru-Rating bleibt unverändert...