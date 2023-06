Jungheinrich: Analysten sehen Kurspotenzial von +21,19%

Die Aktie von Jungheinrich hat am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +0,33% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie ein Plus von +1,86% verbuchen und der Markt zeigt sich daher optimistisch.

Laut Bankanalysten hat die Aktie jedoch noch mehr Potenzial – das mittelfristige Kursziel liegt bei 37,23 EUR. Wenn die Analysten Recht behalten sollten, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +21,19%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und es gibt unterschiedliche Einschätzungen bezüglich des aktuellen Trends.

Von insgesamt 19 befragten Analysten empfehlen immerhin 14 (73,68%) einen Kauf oder halten zumindest an einer optimistischen Einschätzung fest. Vier Experten stehen derzeit neutral zur Aktie und nur ein einziger Analyst rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating für Jungheinrich...