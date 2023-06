Jungheinrich: Analysten sehen Kurspotenzial von +20,25% - Kursziel bei 37,23 EUR

Die Jungheinrich-Aktie konnte gestern keine positive Performance am Finanzmarkt erzielen und verzeichnete einen Rückgang um -0,39%. Somit ergibt sich für die vergangene Handelswoche ein kumulativer Verlust von -4,80%, was auf eine derzeitige pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Allerdings sind Bankanalysten anderer Meinung und schätzen das mittelfristige Kursziel der Aktie auf 37,23 EUR. Diese Einschätzung würde Investoren ein beachtliches Potenzial in Höhe von +20,25% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Prognose nach der jüngsten Kurstendenz.

Von insgesamt 19 bewertenden Experten empfehlen fünf die Aktie als starken Kauf und neun weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Vier Experten positionieren sich neutral mit einer Bewertung von “halten”, während nur noch ein einziger Analyst zum...