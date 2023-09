Jungheinrich: Analysten sehen Kurspotential von +26,11% - Aktie nicht richtig bewertet

Jungheinrich konnte am 04.09.2023 eine Kursentwicklung von +0,45% verzeichnen und damit insgesamt in der vergangenen Handelswoche ein Plus von +2,98%.

Die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie von Jungheinrich ist aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 39,27 EUR – was einem Potential von +26,11% entspricht.

6 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie; 9 weitere geben das Rating “Kauf”. Lediglich 4 Experten raten dazu, die Position zu halten und nur einer schlägt vor die Aktien zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.

Trotz des positiven Trends teilen jedoch nicht alle Analysten diese Einschätzung. Dennoch bleiben mehr als zwei Drittel (+75%) optimistisch gestimmt bezüglich der weiteren Entwicklung der Jungheinrich-Aktien.